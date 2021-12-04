«Поговорили с хоккеистами по-мужски и переломили матч»: «Автомобилист» в тяжелой борьбе обыграл «Адмирал» (ФОТО)

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал вторую победу подряд на домашнем льду. Сегодня уральцы сразились против дальневосточного «Адмирала», матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первый период сложился неудачно для «Автомобилиста». Гости открыли счет уже на второй минуте и много прессинговали, создавая проблемы для защитников екатеринбуржцев. Но вторая двадцатиминутка перевернула игру. После перерыва «Автомобилист» обрушил серию атак на ворота соперника. Одна из них закончилась точным броском Сергея Шумакова с передачи Стефана Да Косты, и счет сравнялся. В третьем периоде екатеринбуржцы продолжали атаковать, и вновь отличилась связка Шумаков – Да Коста. Французский нападающий, получив хороший пас от партнера, забил вторую шайбу. «Адмирал» отчаянно пытался отыграться на последних минутах, но хозяева удержали победный счет.

Это уже вторая победа «Автомобилиста» с новым главным тренером Николаем Заварухиным.

«Плохое начало матча было с нашей стороны. Много обрезов, много контратак пропустили. После первого периода поговорили с ребятами в раздевалке по-мужски. Это дало толк, переломили игру. Здорово, что сегодня победа, нам очки нужны как воздух», – прокомментировал наставник команды итоги матча.

Сейчас «Автомобилист» занимает седьмое место в Восточной конференции. Ближайший матч снова состоится в Екатеринбурге, 6 декабря уральцы сыграют против петербургского СКА.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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