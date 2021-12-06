В страшном ДТП погибла дочь бывшего депутата (ФОТО)

Бывший депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Головин сообщил, что потерял трех близких родственников. В ДТП в Вологодской области погибли его дочь, зять и внучка.

«Горе. Сегодня у села Верховажье Вологодской области погибли мои дочь Катя Карелина, зять Стас Карелин и внучка Соня. Выезд на встречку. Надо доставить Катю в Екатеринбург», – написал Дмитрий Головин на своей странице в фейсбуке.

По сообщению Вологодского УГИБДД, авария произошла 5 декабря около 16:50 на 641-м км автодороги Москва – Архангельск. Столкнулись Hyundai Н1 под управлением 23-летнего водителя и Kia, за рулем которой была 25-летняя женщина – дочь Дмитрия Головина. Она, ее 33-летний муж и их 3-летняя дочка погибли.

Редакция РИА «Новый День» выражает соболезнования Дмитрию Головину и всем родным и близким погибших.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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