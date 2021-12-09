«Перевозка трех тел за 600 км – это тройной ценник кругом», – Дмитрий Головин попросил помощи после ДТП, в котором погибла его дочь (ФОТО)

Бывший депутат ЕГД Дмитрий Головин рассказал подробности трагического ДТП, в котором погибли его дочь Екатерина, зять и маленькая внучка.

«Перед ними шла фура. Катя выехала, увидела фары встречного микроавтобуса Хундай и попыталась уйти в свой ряд, повернув руль вправо. Видимо, попыталась выровнять авто, тут же крутнув его влево. Слишком резко. Ей бы плавней... всю жизнь в шутку называли её «судорогой»... смеялись вместе... Под Хундай они вылетели перпендикулярно дороге. Из Карелиных не выжил никто. Киа Рио, даже с детским креслом, даже со сработавшими подушками, на встречке бессильна против в два раза более массивного авто. Смерть была мгновенной», – написал Головин в фейсбуке.

Он также попросил о помощи: «Мне накидали сколько-то денег, но... это Москва. Это перевозка 3 тел за 600 км. Это тройной ценник кругом. Со стороны Стаса тщатся помогать две бабушки 80+ лет и его мама в невменяемом состоянии (сегодня у него день рожденья)

Карта Сбера 4276 1613 3182 8805 Дмитрий Александрович Г.».

Как уже сообщал «Новый День», трагедия случилась 5 декабря около 16:50 на 641-м км автодороги Москва – Архангельск. Столкнулись Hyundai Н1 под управлением 23-летнего водителя и Kia, за рулем которой была 25-летняя дочь Дмитрия Головина. Она, ее 33-летний муж и их 3-летняя дочка погибли на месте.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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