Водителю, который в невменяемом состоянии устроил смертельное ДТП, дали 8 лет

Пригородный районный суд вынес приговор жителю Нижнего Тагила Александру Гайнитдинову, который устроил ДТП с двумя погибшими. Ему дали 8 лет исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал с него в пользу потерпевшей 1,6 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Виновным его признали по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По информации прокуратуры, 10 июня 2021 года Гайнитдинов на машине Volkswagen Touareg, сильно выпив, ехал по дороге с. Николо-Павловское – с. Петрокаменское – г. Алпаевск. «В районе знака, обозначающего 3 километра автомобильной дороги, он допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Geely МК», – сообщили в ведомстве. Водитель и единственный пассажир Geely от полученных травм погибли.

Медицинское освидетельствование установило наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе – 2,036 мг/л («коматозное состояние»).

Как сообщал «Новый День», 6 декабря в страшном ДТП погибли дочь, зять и внучка бывшего депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Головина. Он попросил о помощи.

Нижний Тагил, Никита Кондрашин

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