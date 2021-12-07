«Перестали бога бояться?» В заксо снова подняли вопрос финансирования помощи онкобольным

Вице-спикер свердловского заксо Армен Карапетян (СР) на сегодняшнем заседании снова раскритиковал областной закон о бюджете ТФОМС на 2022 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при обсуждении этого вопроса в третьем чтении депутат заявил, что на сегодняшний день в регионе нет лекарств для онкобольных, и попросил прокомментировать это. Руководитель ТФОМС Валерий Шелякин ответил, что эта проблема подробно обсуждалась на заседании рабочей группы. Было вынесено протокольное решение, что после корректировки бюджета-2021 минздрав выделит онкоцентру субсидии на погашение кредиторской задолженности и закупку медикаментов. «Все средства, которые выделит минздрав, будут до копейки доведены медицинским учреждениям, в том числе онкоцентру», – подчеркнул он. Но Карапетяна ответ не удовлетворил. «Вы сидите здесь и врете! Людям надо помогать! Что, совсем перестали бога бояться?» – эмоционально высказался он, за что получил замечание от спикера Людмилы Бабушкиной.

Несмотря на возмущение лидера фракции СР, закон о бюджете ТФОМС на 2022 год был принят. Ко второму и третьему чтениям доходы фонда увеличились с 69 до 70,3 миллиарда рублей, расходы – с 69,36 до 70,646 миллиарда рублей. Это объясняется тем, что 1,3 млрд рублей поступило из резервного фонда правительства РФ.

Как уже сообщал «Новый День», ранее депутат от СР Екатерина Есина заявила, что существующий законопроект о ТФОМС предлагает снизить тарифы по онкологии почти в два раза, что повлечет невозможность приобретения препаратов и оказания медпомощи онкобольным.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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