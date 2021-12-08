Браконьерам, которые обстреляли СОБР и охотоведа, вынесли приговор (ФОТО)

Сысертский районный суд вынес приговор Сергею Кадочникову и Антону Никонову. Мужчины в августе 2020 года обстреляли сотрудников СОБРа, регионального инспектора департамента по охране животного мира и председателя Сысертского общества охотников и рыболовов.

Сергею Кадочникову дали 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Антону Никонову – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Их признали виновными по части 1 статьи 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», части 2 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности», части 1 статьи 226 УК РФ «Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов».

Инцидент случился вечером 15 августа 2020 года. Государственный инспектор в области охраны окружающей среды при сопровождении двух сотрудников СОБРа и председателя Сысертского общества охотников и рыболовов проводили рейд по поиску браконьеров.

В лесу они встретили шестерых охотников, в том числе Кадочникова и Никонова. Госинспектор попросили предоставить к осмотру документы и оружие. На это требование пьяный Кадочников и Никонов зарядили оружие и навели его на проверяющих.

«После того как проверяющие вынуждены были отступить, злоумышленники, с целью создания тревожной обстановки, произвели неоднократные выстрелы из имевшегося у них оружия. Повреждения были причинены служебному автомобилю, на котором прибыли представители власти. Из людей от выстрелов, к счастью, никто не пострадал», – сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Полиция искала виновников происшествия всю ночь. На следующее утром были задержаны 40-летний и 53-летний подозреваемые.

«Личный состав полиции Сысерти был поднят по сигналу «Сбор». В связи с прошедшими дождями добраться до эпицентра криминальных событий силовикам оказалось делом не простым – понадобился спецтранспорт с высокой проходимостью. Следственно-оперативную группу возглавлял лично начальник ОВД подполковник Александр Глущенко. Всю ночь сыщики уголовного розыска и инспекторы ГИБДД прочесывали местность с целью поиска скрывшихся злоумышленников. Уже утром 16 августа 2020 года личности «партизан» оперуполномоченным удалось установить», – отметил начальник пресс-службы областного главка полиции полковник Валерий Горелых.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Сысерть, Никита Кондрашин

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