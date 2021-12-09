«Два месяца назад просто беседу проводили, а сейчас обязали штрафовать»: в Екатеринбурге ужесточили режим проверки масок

Несмотря на то, что большинство екатеринбуржцев привиты от коронавируса, а число заболевших ковидом каждый день снижается, в городе ужесточили меры в отношении антимасочников.

Так, в метро на каждой станции стоят полицейские: на самих станциях, на выходах, однако штрафуют выборочно – только тех, кого успеют поймать.

Айтишника Андрея поймали полицейские на выходе из метро, молодой человек шел без маски, потому что у нее порвалась резинка. После краткой беседы молодого человека отвели в полицейский участок, где составили протокол.

«Меня задержали примерно минут на 20 на выходе из поезда, я шел первым, а за мной еще люди без масок. Самое забавное, что один из полицейских указывал второму на других таких же нарушителей, но первый жестом указал ему, что, мол, давай с этим закончим, за всеми не угнаться. Собственно, я просто не вовремя попался», – сказал «Новому Дню» Андрей.

После дежурных вопросов: род деятельности, имя, возраст, Андрей сообщил полицейским, что у него просто порвалась маска. «Надо две носить, или шарф, чтобы закрываться от нас», – ответил молодому человеку полицейский. Далее нарушителя увели в участок, где он написал объяснительную и на него составили протокол об административном нарушении.

«Я попросил у полицейских документ, который подтверждал бы, что меня законно задержали, но мне его не дали посмотреть, – сообщил Андрей. – Также я сказал, что у меня есть прививка, ну не могу же я быть заразным, об этом же на каждом углу говорят. Но нет, административку выписали, сказали, для профилактики, сказали, на «Госуслуги» придет штраф до пяти тысяч. Нехило, конечно, лучше бы запасную маску купил. Раньше я особо про штрафы не знал, да и думал, что их уже отменили. Но полицейские сказали, что сейчас идет ужесточение санкций, потому что люди распоясались. Якобы два месяца назад просто беседу проводили, но сейчас обязали штрафовать».

Как сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе, с введением QR-режима следить за ношением масок стали пристальнее, а штрафовать чаще.

«В Екатеринбурге, как и в других городах России, по-прежнему действует КоАП РФ статья 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения», – сказали нам в оперштабе. Штраф, согласно этой статье, полагается от 1 до 30 тысяч. Но, как правило, именно за отсутствие маски в общественном месте екатеринбуржцы могут заплатить до 5 тысяч рублей.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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