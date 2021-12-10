ЦИК предложил кандидата на пост главы свердловского облизбиркома

Центризбирком РФ на сегодняшнем заседании рекомендовал избиркому Свердловской области нового созыва избрать председателем Елену Клименко.

В своем докладе член ЦИК Людмила Маркина сообщила, что Елена Клименко имеет высшее юридическое образование, опыт работы в избирательной системе, с 2016 года – член свердловского облизбиркома с правом решающего голоса, с 2019 года по настоящее время – заместитель председателя ИКСО. ЦИК поддержал предложение Маркиной единогласно.

Сама Елена Клименко по видеосвязи поблагодарила ЦИК за доверие и поддержку, а также сообщила, что организационное заседание нового состава избиркома состоится 17 декабря.

Как уже писал «Новый День», на этой неделе завершилось формирование нового состава избирательной комиссии Свердловской области (срок полномочий – 2021-2026 гг.). Именно этому составу предстоит заниматься организацией выборов губернатора в 2022 году, гордумы Екатеринбурга в 2023 году, президента РФ в 2024 году, депутатов Госдумы и заксо в 2026 году.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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