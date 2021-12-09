Сформирован новый состав избиркома, который проведет выборы губернатора и президента

Завершилось формирование нового состава избирательной комиссии Свердловской области (срок полномочий – 2021-2026 гг.). Евгений Куйвашев подписал указ, в котором назвал семерых членов ИКСО, назначенных по губернаторской квоте. Документ опубликован в «Областной газете».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в губернаторской половине ИКСО – только два новых человека. Это Анна Абсалямова, на момент выдвижения – советник председателя ИКСО, выдвинута Свердловским творческим союзом журналистов, и Надежда Саенко, которая больше 20 лет проработала в избирательной системе. Сейчас ее выдвинула в избирком Партия пенсионеров.

Пять человек из «губернаторской» половины комиссии работают и в уходящем составе. Это Алексей Галяутдинов (в прошлый раз он был выдвинут ЦИК, в этот раз – Ассоциацией «Уральский добровольческий корпус»); Елена Клименко, заместитель председателя ИКСО (с 2019), на новый срок полномочий выдвинута Центризибркомом РФ; Владимир Попов (выдвинут Партией народной свободы (Парнас); Игорь Рузаков (выдвинут партией «Зеленые»); Андрей Степанченко (выдвинут Ассоциацией юристов России).

Как уже сообщал «Новый День», во вторник, 7 декабря, свою половину облизбиркома выбрало заксобрание. В нее вошли Ирина Бастрикова (выдвинута ЦИК, член ИКСО с 2019 года); Антон Безденежных (выдвинут ЛДПР, член ИКСО с 2019 года); Константин Юферев (выдвинут ЕР, член избиркома Екатеринбурга с 2017 года; Сергей Голубев (КПРФ, член ИКСО с 2016 года); Анна Салангина (СР, член ИКСО с 2016 года); действующий секретарь ИКСО Игорь Буртов; представитель партии «Новые люди» – Ирина Виноградова.

После окончания срока полномочий действующей комиссии (16 декабря) ее покинут Владимир Русинов (нынешний председатель), Василий Дрягин (был выдвинут думой Берёзовского ГО), Анна Кайгородова (была выдвинута ЕР), Марина Обрубова (бывший замруководителя администрации губернатора). Тогда же новый состав выберет себе председателя, зампредседателя и секретаря.

Напомним, именно новому составу ИКСО предстоит заниматься организацией выборов губернатора в 2022 году, гордумы Екатеринбурга в 2023 году, президента РФ в 2024 г.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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