российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 декабря 2021, 09:35 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В новом составе облизбиркома будет представитель «Новых людей»

Ирина Виноградова. Фото: «Новые люди»

Депутаты свердловского заксобрания выбрали свою половину нового состава областного избиркома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на рассмотрение депутатов было вынесено девять кандидатов, из которых было необходимо выбрать семь. В зале присутствовало 47 депутатов. Отсутствовали трое: Евгений Букреев от КПРФ (по семейным обстоятельствам), Александр Серебренников от ЕР (по болезни) и Иван Зайченко от «Новых людей» (по болезни»). Единогласно депутаты выбрали трех человек: Ирину Бастрикову (выдвинута ЦИК, член ИКСО с 2019 года); Антона Безденежных (выдвинут ЛДПР, член ИКСО с 2019 года); Константина Юферева (выдвинут ЕР, член избиркома Екатеринбурга с 2017 года). По 46 голосов получили Сергей Голубев (КПРФ, член ИКСО с 2016 года) и Анна Салангина (СР, член ИКСО с 2016 года). За действующего секретаря ИКСО Игоря Буртова отдано 45 голосов. Впервые в состав облизбиркома вошла представитель партии «Новые люди» – Ирина Виноградова. За нее проголосовали 42 депутата, против – пять.

Еще двух кандидатов депутаты отклонили. Не вошли в состав избиркома Сергей Лоскутов от «Зеленого фронта» (получил всего два голоса) и Наталья Пермякова от «Яблока» (0 голосов). Добавим, депутаты Армен Карапетян и Владимир Радаев призвали вообще вычеркнуть Пермякову из списка, так как она не приехала на сегодняшнее заседание без объяснения причины.

Таким образом, в Свердловской области продолжается формирование региональной избирательной комиссии, которая будет работать с 2022 по 2026 год. Это значит, что новый созыв будет заниматься организацией выборов губернатора в 2022 г., гордумы Екатеринбурга в 2023 г., президента РФ в 2024 г. ЦИК не стал предлагать действующего председателя Владимира Русинова в новый состав. В ближайшие дни свою половину облизбиркома назовет губернатор Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Выборы губернатора Свердловской области

«Странное решение»: кресло главного единоросса не добавит Куйвашеву любви избирателей / Кандидатов в губернаторы в 2022 году ждут ковидные протесты и рассерженные избиратели / Остановится ли Чемезов на посту вице-губернатора: мнения экспертов / Куйвашев ответил на вопрос о следующих губернаторских выборах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Политика, Россия, Выборы губернатора Свердловской области,