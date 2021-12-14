Голышев вернулся в «Автомобилист» из США, не сыграв в НХЛ ни одного матча

Нападающий Анатолий Голышев подписал контракт с «Автомобилистом». Он вернулся из США, где собирался играть в НХЛ, но до матчей главной заокеанской лиги его так и не допустили, он принимал участие лишь в играх АХЛ, поэтому решил вернуться на родину. Права на Голышева принадлежали нью-йоркской команде «Айлендерс», но в КХЛ они сохранились и у «Автомобилиста».

В пресс-службе екатеринбургского клуба «Новому Дню» сообщили, что Анатолий проходит медосмотр, и вскоре присоединится к тренировкам с командой.

Ранее с Екатеринбургом попрощался чешский голкипер Якуб Коварж, из-за травмы он не смог продолжать выступления за клуб. В интервью «Новому Дню» вратарь выразил надежду, что еще вернется в Россию.

Екатеринбург, Елена Сычева

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