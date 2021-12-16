Орлов снова пообещал восстановить Краснознаменную группу

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на своей ежегодной пресс-конференции снова вернулся к вопросу о восстановлении Краснознаменной группы. Он рассказал, что в городе создали совет неравнодушных, и первое, чем он займется после новогодних праздников – судьба Краснознаменной группы. «Я, как только стал главой, распорядился о ремонте конструкций. Сейчас стоит вопрос только – где ее установить», – прокомментировал Алексей Орлов.

Отметим, в апреле этого года Орлов заявил, что без ремонта гидротехнических сооружений возвращать Краснознаменную группу на Плотинку не будут. На все работы нужно 60 миллионов рублей, которых пока нет в бюджете. Тогда же он сказал, что не исключено, что группу перенесут в другое место. В начале этого года мэрия пыталась найти подрядчиков, которые бы отремонтировали плотину, на которой она раньше находилась. Но никто из коммерсантов не откликнулся.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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