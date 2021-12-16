Мэр прокомментировал возвращение Сталина на фасад Дома офицеров

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал одну из самых дискуссионных новостей этой недели – возвращение барельефа с изображением Иосифа Сталина на фасад Окружного дома офицеров. «Это здание – объект культурного наследия федерального значения. Оно принадлежит Минобороны. Администрация города не может принимать участие в согласовании», – сказал он, ответив, таким образом, на требования некоторых горожан к мэрии согласовывать подобные работы.

Также Орлов высказался и по поводу собственно барельефа. «Мое мнение: каждая личность внесла свой вклад в историю. Есть дискуссии по поводу Сталина. Но победа в Великой Отечественной войне была все-таки во время руководства этого человека. Я бы не стал переводить это в политическую плоскость, речь идет о восстановлении исторического облика здания», – добавил он.

Напомним, во время правления Хрущева барельеф со Сталиным на фасаде ОДО закрыли фанерой, а в 90-е и вовсе демонтировали. Недавно сторонники активиста Захара Прилепина нашли барельеф в музейных фондах ОДО, после чего портрет в камне и вернули на прежнее место. Это вызвало бурные обсуждения у горожан. Нашлись как те, кто ужаснулся возвращению Сталина, так и те, кто обрадовался. Мнения екатеринбуржцев можно посмотреть в видео на нашем канале.

Екатеринбуржцы о барельефе Сталина на ОДО

Екатеринбург, Елена Сычева, Валентина Ярославцева

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