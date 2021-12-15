Уральцы требуют у Шойгу убрать Сталина из центра Екатеринбурга

В Екатеринбурге появилась петиция, авторы и подписанты которой требуют у главы Минобороны России Сергея Шойгу демонтировать барельеф со Сталиным с фасада окружного дома офицеров – здание находится на балансе штаба Центрального военного округа.

«Возвращение к возвеличиванию Сталина в 2021 году, мы, нижеподписавшиеся, считаем неприемлемым. Это издевательство над памятью более 80 тысяч репрессированных только в Свердловской области и 1,5 млн по всей стране. В том числе были репрессированы военные, многие члены командного состава РККА», – сказано в обращении. На момент публикации этого материала петицию подписали меньше тысячи человек.

Также с требованием удалить барельеф со здания Дома офицеров выступил екатеринбургский «Мемориал» (организация признана иноагентом). Об этом говорится в официальном заявлении общества в Facebook – его члены ждут от штаба ЦВО «принесения публичных извинений тем, кого оскорбила эта позорная акция».

«Установление изображения Сталина в публичном пространстве бросает вызов обществу, оскорбляет память безвинных жертв сталинского режима, реабилитированных самим государством. Подобное действие, не согласованное с городскими властями, с ведомством по охране культурного наследия, а потому противозаконное, недопустимо», – говорится в заявлении.

Отметим, что обсуждение возвращения барельефа со Сталиным в Екатеринбурге идёт уже третий день, однако по этому поводу не высказались только представители ЦВО. «Новый День» отправил запрос в штаб, ответ будет опубликован, когда поступит в адрес редакции.

Съёмочная группа агентства узнала, что думают горожане о появлении портрета Сталина на фасаде ОДО: мнения разделились. Подробности – в нашем видео.

На ОДО вернули барельеф Сталина

Екатеринбург, Елена Сычева

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