Жители Екатеринбурга вышли на улицу с требованием убрать портрет Сталина с Дома офицеров

В Екатеринбурге проходит акция против возвращения барельефа Сталина на фасад окружного Дома офицеров. На пикет, организованный уральским «Мемориалом»*, вышли чуть более 10 человек вместо заявленных 25. Люди стоят с плакатами «Уберите символ массовых репрессий» и «Сталин – садист и убийца!». Акция согласована с властями, полицейские не препятствуют пикетчикам.

«Установку барельефа Сталина на фасаде здания ОДО в Екатеринбурге мы воспринимаем как оскорбление памяти жертв сталинского террора, как глумление над чувствами родственников тех, кто был расстрелян, замучан в тюрьмах, стерт в лагерную пыль», – считает организатор пикета историк Алексей Мосин.

Участники также продвигают интернет-петицию с требованием демонтировать барельеф Сталина. Напомним, изображение советского руководителя на фасаде Дома офицеров горожане заметили 14 декабря. Активисты Уральского «Мемориала»* возмутились и потребовали от штаба ЦВО извинений. «Новый День» провел уличный опрос екатеринбуржцев, чтобы узнать их отношение к появлению портрета вождя всех времен в центре города. Мнения горожан разделились.

* организация признана иноагентом

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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