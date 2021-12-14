«Это просто история» и «Я переполнена ужаса» – свердловчане о барельефе Сталина на Доме офицеров (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на фасад окружного дома офицеров вернули барельеф Сталина, который демонтировали в 90-е годы. «Новый День» выяснил, как горожане относятся к изображению вождя.

На ОДО вернули барельеф Сталина

Опрошенные разделились на четыре группы. Большинство, около 60%, в целом оценивают возвращение Сталина положительно. «Это просто история, поэтому пусть будет, хотя я не поклонник Сталина, но я не считаю, что нужно отрицать историю и стирать из нее плохие моменты», – заявила юная свердловчанка. «Человек сделал много для страны, почему ему хотя бы не уделить место здесь», – сказала еще одна горожанка.

Вторая группа к восстановлению барельефа отнеслась полностью отрицательно. «Я переполнена ужаса оттого, что он снова появился здесь. Мое детство прошло в закрытом городе на Урале. Город был весь на костях людей построен. На наших глазах расстреливали людей, которые сидели неизвестно за что», – сообщила прохожая.

«Такие кумиры, во время правления которых было репрессировано огромное количество населения, в том числе мои родственники со стороны отца и матери… У нас должны быть другие герои», – сказала молодая мама.

Третья группа оценивает скульптуру полностью положительно. «Этого персонажа из истории не выкинуть. Он сделал значительно больше, чем Ленин и Брежнев вместе взятые», – заявил престарелый мужчина.

«Ничего страшного нет, это ведь наша история. Я жила Сталиным. У меня отец воевал за родину и за Сталина», – сказала «Новому Дню» пенсионерка.

К четвертой, и самой малочисленной, группе относятся те, кому этот вопрос совершенно неинтересен.

Здание Окружного дома офицеров построили в 1941 г. Фасад башни украшал барельеф Сталина. По информации с сайта Дома офицеров, перед приездом Хрущева в 1963 году барельеф закрыли ящиком из фанеры. А в 90-е вовсе демонтировали.

Нашли барельеф в начале этого года сотрудники местного отделения движения Захара Прилепина. По их словам, скульптура около 30 лет хранилась в подвале ОДО. Буквально на днях Сталин вернулся на прежнее место.

«Новый День» написал запрос в пресс-службу ЦВО, по какой причине барельеф вернули на фасад Дома офицеров.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

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