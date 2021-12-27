В Минобороны жестко ответили общественникам, требовавшим снять Сталина с фасада Дома офицеров

В Министерстве обороны России ответили екатеринбургским общественникам, которые требуют снять барельеф с изображением Иосифа Сталина с фасада окружного Дома офицеров. Письмо получил житель города Дмитрий Калинин, ранее обращавшийся к руководству военного объекта с предложением снять изображение «вождя народов» – «из-за его причастности ко множеству бед нашей Родины». Однако в Минобороны РФ посчитали, что это невозможно. «Решение об изменении исторического фасада данного объекта, а именно удаления с фасада барельефа И.В. Сталина, будет являться нарушением федерального закона, в связи с чем удовлетворить вашу просьбу не представляется возможным», – говорится в ответе за подписью врио начальника ОДО Сергея Конова.

По словам Калинина, он не согласен с позицией представителей Дома офицеров. «Смотрю на фото – до и после, и вот так восстановили исторический облик? Вернули лишь усатого упыря, поместив между сапогами – два сверху, два снизу. Буду обращаться снова и еще в надзорное ведомство. Вроде бы ОДО без согласования такие красоты испоганили», – отметил он.

Барельеф с профилем Сталина убрали с фасада Дома офицеров после развенчания культа личности – сначала его прикрыли фанеркой, а после демонтировали. Совсем недавно сторонники публициста и политика Захара Прилепина нашли изваяние в музейных фондах ОДО, и спустя некоторое время барельеф снова появился на фасаде здания. Многих горожан это решение возмутило, в минувшие выходные прошел митинг против возвращения изображения генералиссимуса на ОДО, однако он был крайне немногочисленным.

Екатеринбург, Елена Сычева

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