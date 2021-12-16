Изношенная техника стала причиной плохой уборки улиц от гололеда

Плохая очистка улиц Екатеринбурга ото льда и грязи связана с накопившимися проблемами с техникой. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов на пресс-конференции.

«Большого внимания требует парк уборочной техники, которая у нас сегодня используется на этих работах. Машины изношены, в некоторых ДЭУ работают сверх ресурса. Здесь все держится на мастерстве и таланте наших механиков», – сказал глава Екатеринбурга.

При этом чиновник отмечает, что в ближайшее время город получит 80 единиц новой техники. Также власти восстановили старые КамАЗы: «Мы сделали оценку восстановленному КамАЗу с навесным оборудованием. Мы получили новую машину с экономией в 3-4%. На следующий год мы заложили в бюджете по 3 единицы техники восстановить для каждого ДЭУ – это более 20 единиц».

Напомним, в начале декабря в Екатеринбурге резко потеплело. Шел дождь со снегом, в итоге город превратился в большой каток. Горожане две недели жаловались, что коммунальщики не могут почистить улицы ото льда.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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