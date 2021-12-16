Планка в 80% не достигнута: в УрФО нужно привить от коронавируса еще 1,2 миллиона жителей

В Уральском федеральном округе необходимо привить от коронавируса еще 1,2 миллиона человек. Об этом заявил на итоговой пресс-конференции полпред президента Владимир Якушев.

«Была задача привить 80% от взрослого населения. Мы этого уровня не достигли. Если говорить о количестве вакцинированных, то нам необходимо в УрФО привить 1 миллион 200 тысяч человек [для достижения коллективного иммунитета]», – сообщил полпред.

Напомним, власти ставили цель привить 80% взрослых жителей в Уральском федеральном округе до ноября. В конце осени эти планы скорректировали. За последний месяц в УрФО прививки от Covid-19 поставили более миллиона человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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