Зимой в общественном транспорте на работу ездят на 21% больше людей, чем летом

Более половины работающих жителей Свердловской области зимой добираются до рабочего места на общественном транспорте.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного службой исследований hh.ru, онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников

О том, что они практически ежедневно пользуются общественным транспортом, рассказали 51% респондентов. Летом такой ответ дали лишь 31% опрошенных. Чаще всего общественным транспортом пользуются представители профессиональных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны», «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Рабочий персонал».

На машине на работу предпочитают ездить 31% свердловчан (летом – 21%). Чаще всего этим способом пользуются представители сферы автобизнеса. Пешком на работу сегодня ходят 22% жителей региона (летом – 12%), среди них много сотрудников служб безопасности и медиков. Велосипед, электросамокат и такси сейчас выбирают лишь 6%, тогда как летом – 28%.

При этом 36% респондентов тратят на дорогу до работы менее получаса, 41% – от 30 до 60 минут, 23% – более часа.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 февраля 2022 года проезд в общественном транспорте в Екатеринбурге заметно подорожает. Накануне об этом заявил на итоговой пресс-конференции мэр Алексей Орлов. «По цене на проезд. Документы сегодня рассматриваются РЭКом, мы выходим на стоимость в 33 рубля. Это позволит нам в метрополитене сформировать инвестнадбавку и обновить подвижной состав», – сказал чиновник. Он также подчеркнул, что сдержал свое обещание: «Я в начале своей работы говорил, что в 2021 году повышения стоимости не будет. Год завершается, повышение будет».

Отметим, что жители Екатеринбурга часто жалуются на работу ОТ. Последний всплеск недовольства пришелся на «нерабочие дни» в начале ноября, когда транспорт ходил по графику выходных, хотя большинство горожан работали. «Обычно транспорт забит, но втиснуться всегда можно было. Последние два дня он ходит редко, так что приходится пропускать один-два автобуса – люди как сельди в бочке там набиты, не войти», – рассказывал тогда читатель из Юго-Западного микрорайона.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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