Свердловский Роспотребнадзор разрешил пускать больше зрителей на матчи «Автомобилиста»

Хоккейный клуб «Автомобилист» получил разрешение от регионального Роспотребнадзора на допуск на домашние матчи 50% зрителей от вместимости КРК «Уралец». Это значит, что на ближайшей игре против «Барыса» смогут присутствовать более 2,5 тысячи человек.

Поединок «Автомобилист» – «Барыс» состоится завтра вечером и будет посвящен 75-летию свердловского хоккея. Екатеринбургская команда выйдет на игру в специальных джерси. Также клуб готовит несколько сюрпризов для болельщиков.

Билеты на домашний матч уже в продаже. Напомним, что для посещения хоккея в Екатеринбурге необходим QR-код вакцинации от коронавируса или справка о перенесенном заболевании.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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