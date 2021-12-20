Не предлагайте Дедам Морозам выпить и обязательно читайте отзывы: как заказать аниматора на Новый год

Дед Мороз в новогоднюю ночь обязательно должен прийти к каждому ребенку. Поэтому одни родители клеят на лица бороды из ваты, а другие приглашают домой профессионального Деда Мороза. Как правильно выбрать компанию-организатора, какие документы при этом нужно заполнять и как составить подходящую программу для ребенка, «Новому Дню» рассказала Виктория Елина – менеджер агентства детских праздников «Солнечный я».

«Чтобы заказать на праздник Деда Мороза и остаться довольными, нужно обязательно смотреть информацию о компании: существует ли она вообще, сколько времени находится на рынке и как относится к клиентам, – говорит специалист. – Обязательно обращайте внимание на фотографии костюмов – часто наряды оставляют желать лучшего. Это можно увидеть через социальные сети компании, официальный сайт, отзывы. Вот это первое, на что нужно обращать внимание при выборе компании. Ну и не гонитесь за ценой. За 500-1000 рублей бывает много любителей прийти, но будет ли программа качественной, останется ли ребенок доволен – тут уже вопрос».

Как пояснила Виктория, никакие документы для заказа аниматоров, как правило, не заполняются, но родители могут попросить договор или квитанцию об оплате услуги. Если компания отказывается предоставить документы, стоит проверить отзывы, есть риск попасться мошенникам и отправить предоплату им.

Предоплата в виде 30-50%, как правило, вносится на карту менеджера или руководителя обычным банковским переводом, остальная сумма таким же образом переводится уже после праздника. Стоимость 20-40-минутной программы с 20 по 31 декабря варьируется с 5 до 20 тысяч рублей.

«Когда аниматорам и ведущим приходит заказ, они связываются с родителями (хотя от этого можно и отказаться), чтобы обсудить характер детей, их увлечения, чтобы подобрать более подходящий сценарий, – поясняет собеседница агентства. – Основная часть программ составляется непосредственно ведущими, хотя чаще всего на самом празднике они действуют по обстановке, однако так называемый скелет у ведущих есть всегда».

Самый пик занятости аниматоров приходится на последние 10-11 дней года, а также на новогодние праздники с 1 по 9 января. Время работы ведущих также увеличивается. Если в обычные дни аниматоры заняты до 18-19 часов, то в Новый год работают примерно до десяти вечера с 20 по 30 декабря и до часу ночи 31 декабря. Стоимость, соответственно, повышается, не стоит удивляться, почему в августе Человек-паук стоил 3 тысячи рублей, а в Новый год этот же актер, но в роли Деда Мороза, запрашивает в несколько раз больше.

«Подарки детям должны заранее покупать родители, но если им нужна помощь компании, это обговаривается в индивидуальном порядке и оплачивается отдельно. Но такое бывает в очень редких случаях, обычно компания все-таки не предоставляет подобные услуги», – отметила Виктория.

Оптимальный возраст детей для приглашения Деда Мороза – до 10 лет, однако это не значит, что к ребятам постарше сказочного героя приглашать не нужно. «Если ребенок продолжает верить в чудо, и родители способствуют этому, то можно вообще в любом возрасте обращаться к Деду Морозу. Программа, к тому же, подбирается под возраст ребенка, поэтому если заказывать детям постарше, то и игры будут соответствующие. Так же нужно учитывать желание ребенка – хочет ли он увидеть Дедушку Мороза или нет, а то бывают случаи, когда поиграть у елки больше хотят сами родители, а ребенка к этому чуть ли не принуждают. Зачем? Родители могут пригласить Деда Мороза и для себя, если им хочется», – посоветовала Виктория Елина.

После всех песен и игр, когда подарки уже вручены детям, наступает самый неловкий момент для аниматора: некоторые родители приглашают за стол и предлагают выпить перед уходом, а если получают отказ – обижаются. Однако в договоре у актера должно быть прописано, что он не может выпивать с заказчиком.

«Категорическое нет! Дед Мороз – сказочный герой и находится на работе. Это очень непрофессионально выпивать с заказчиками, но, к сожалению, в нашей практике бывает и такое, когда предлагают, упрашивают «проводить старый год». Отдельная просьба к родителям: не уговаривайте Деда Мороза на застолье, предложить, конечно, можно, но настаивать не стоит, ведь тот, кто делает вам праздник, сам в это время работает», – подчеркнула собеседница «Нового Дня».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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