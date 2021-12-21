Депутат заксо заболел Covid-19

депутат свердловского заксо Вячеслав Брозовский не смог принять участие в последнем пленарном заседании этого года из-за болезни. Об этом сообщил секретарь заседания, депутат Альберт Абзалов.

По данным источников РИА «Новый День», у депутата коронавирус.

Напомним, в январе 2021 года из-за коронавируса скончался один из старейших депутатов регионального парламента Владимир Терешков.

Городская дума Екатеринбурга потеряла двух депутатов – Елену Дерягину и Галину Арбузову.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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