Павел Креков: «Вводить дистант в школах в январе пока не планируем»

Свердловские власти пока не планируют вводить дистанционное обучение в школах после окончания зимних каникул. Ранее было объявлено, что ученики выйдут на отдых досрочно – с 25 декабря.

«Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Сейчас картина выглядит оптимистично. Если она изменится, тогда будем принимать решения, 10 января будет через 20 дней. Посмотрим, какие тогда будут проходит процессы. В шести городах, где заболеваемость ОРВИ и гриппом выше, чем в среднем по области, школьные каникулы начнутся уже 23 декабря. Такие меры доказали свою эффективность», – сообщил вице-губернатор Павел Креков на брифинге оперштаба.

Ранее в Свердловской области объявили временные послабления антиковидного режима. Так, до 20 января отменены QR-коды в торговых центрах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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