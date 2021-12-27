За год в ДТП в Екатеринбурге погибли семь детей

За год в Екатеринбурге случилось 150 ДТП с участием детей. Семеро погибли.

Об этом рассказал на пресс-конференции начальник ОГИБДД Екатеринбурга Вадим Буйдалин. По его словам, три подростка погибли из-за собственной неосторожности. Один мальчик попал в ДТП на мотоцикле, а девочка каталась на сцепке трамвайных вагонов и сорвалась. Обе трагедии случились в октябре. Еще четверо детей попали в аварии, когда ехали в машине с родителями.

Более ста детей пострадали. Из них 81 – пешеходы, 56 – пассажиры.

«У нас нет чужих детей. Если вы видите, что кто-то из юных участников движения нарушает правила, не будьте равнодушными, не проходите мимо, это поможет нам избежать большой беды», – сказал Буйдалин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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