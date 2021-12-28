В Екатеринбурге запустят два новогодних салюта

Ледовый городок на площади 1905 года в новогоднюю ночь будет работать до трех часов ночи. После боя курантов там запустят праздничный салют. Об этом рассказал на брифинге начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

«Мы договорились с коллегами из правоохранительных органов, что время работы ледового городка будет ограничено. Мы всех ждем в новогоднюю ночь, но с трех часов будем работать только на выход и уже в четыре часа планируем закрыть ледовый городок», – предупредил чиновник.

Новый год можно будет встретить и в парке Маяковского. Там планируется праздничная программа, а главным аттракционом станет гигантская горка. Парк тоже будет принимать посетителей только до трех часов ночи.

Кроме того, в мэрии решили запустить новогодние салюты. «Будут целых два фейерверка. Первый – 29 декабря на открытии ледового городка, которое начнется в 17:00. Второй – 31 декабря сразу после обращения президента», – сообщил Марков.

В ледовом городке также будет работать ярмарка, где можно купить сувениры и угощения. Все зимние каникулы на сцене городка будут показывать новогодний спектакль. Представления будут идти в 15:00 и 17:00 в длинные выходные.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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