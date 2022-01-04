Пушкинскую карту пополнили на 5000 рублей

Молодые жители Свердловской области получили по 5 тысяч рублей на Пушкинскую карту. Если на карте остались деньги с 2021 года, они не аннулируются.

В прошлом году баланс карты пополняли на 3 тысячи рублей, в этом году по всей стране сумму увеличили до 5000. Жители Свердловской области в возрасте от 14 до 22 лет уже могут проверять баланс: деньги должны были поступить, сообщили в департаменте информполитики губернатора.

Всего в регионе в программе участвуют 75 культурных учреждений: театры, концертные площадки, филармонии, кинотеатры. С начала реализации проекта по Пушкинской карте в Свердловской области приобрели почти 40 тысяч билетов.

Как ранее писал «Новый День», бывают с картой и курьезные ситуации. Например, молодежь возмущало, что нельзя купить билет на «Щелкунчика» в Оперный театр, но можно сходить на концерт поп-звезд, таких как «Кис-кис».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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