В Екатеринбурге крупный пожар на промплощадке. Внутри раздаются взрывы (ФОТО)

На улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге загорелся колерный цех на местной промплощадке. По данным ГУ МС региона, пожар начался в 9:58. Сейчас огонь охватил уже 1000 квадратных метров. Пожарным приходится работать на безопасном расстоянии, так как внутри горящего цеха раздаются хлопки. Тушение пожара осложняется большой горючей загрузкой здания.

Пожарные успели вынести из ангара шесть газовых баллонов с кислородом и ацетиленом. Также они эвакуируют находящийся внутри автотранспорт.

«В тушении пожара задействованы 14 единиц техники, 45 единиц личного состава. Принимаются меры по недопущению распространения огня», – сообщили в управлении МЧС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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