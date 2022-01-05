Пожар на промплощадке в Екатеринбурге потушен (ФОТО)

Пожарные справились с огнем в колерном цехе на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге. В 12:25 открытое горение было ликвидировано. Пострадавших в ЧП нет. Сейчас сотрудники МЧС проводят проливку и разбирают сгоревшие конструкции. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Напомним, пожар начался около 10 часов утра. Огонь охватил 1000 квадратных метров. Внутри ангара находились автотранспорт и емкости с горючим топливом, что осложняло работу пожарных. Спасатели успели вынести из огня шесть газовых баллонов с кислородом и ацетиленом. Пожару был присвоен ранг №2. В тушении участвовали 12 пожарных машин и 53 сотрудника, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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