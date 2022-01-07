Высота снежного покрова на дорогах достигла 5 см

Сильный снегопад, который начался в Свердловской области вчера, 6 января, затруднил дорожное движение. Высота снежного покрова на проезжей части составила 5 сантиметров. По прогнозам метеорологов, снежный фронт покинет регион сегодня во второй половине дня.

Как сообщает ДИП губернатора, сейчас на дорогах области работают 380 снегоуборочных машин. За ночь было израсходовано более двух тысяч тонн пескосоляной смеси и 26 тонн песка.

Рассказать о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Она создана специально для контроля за выполнением работ по содержанию автодорог регионального значения. Дорожная диспетчерская служба взаимодействует с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими автотранспортными предприятиями. Также замечания можно направлять на телефон «горячей линии» областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Как уже сообщал «Новый День», вчера ГУ МЧС Свердловской области объявило штормовое предупреждение. «В пятницу, 7 января, на территорию региона придет обширный циклон и принесет с собой резкое потепление и обильные снегопады», – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели призывают автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию во время сильного снега. Пешеходам лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и быть осторожными на улице.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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