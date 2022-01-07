Из-за снегопада закрыто движение междугородних автобусов

Состояние дорог в Свердловской области после прошедшего снегопада стало настолько угрожающим, что пришлось временно отменить некоторые автобусные маршруты.

Как сообщает областное УГИБДД, введены​ ограничения​ в движении маршрутов № 111 «Екатеринбург – Среднеуральск», № 223 «Ганина Яма – Среднеуральск». «В адрес организаций, осуществляющих перевозку пассажиров по данным маршрутам, сотрудниками ГИБДД уже направлено предписание об ограничении движения общественного транспорта до устранения недостатков улично-дорожной сети, влияющих на безопасность дорожного движения», – уточнили в ГИБДД. Ограничения снимут, когда дороги будут расчищены.

Как уже сообщал «Новый День», сильный снегопад, который начался вчера, 6 января, затруднил дорожное движение. Высота снежного покрова на проезжей части составила 5 сантиметров. По прогнозам метеорологов, снежный фронт покинет регион сегодня во второй половине дня.

Рассказать о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Она создана специально для контроля за выполнением работ по содержанию автодорог регионального значения. Дорожная диспетчерская служба взаимодействует с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими автотранспортными предприятиями. Также замечания можно направлять на телефон «горячей линии» областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Среднеуральск, Елена Владимирова

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