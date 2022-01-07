В ДТП на Северном Урале погибли ребенок и взрослый. Еще трое ранены (ФОТО)

В страшной аварии на севере Свердловской области погибли два человека, в том числе 11-летний мальчик.

ДТП случилось сегодня около 10 часов утра на 5 км соединительных автодорог «Екатеринбург -Нижний Тагил – Серов» и «Серов – Североуральск – Ивдель».

По данным ГИБДД, 40-летний водитель автомобиля «Ниссан» пытался обогнать попутную машину и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Лексусом», который двигался со стороны Екатеринбурга в Югорск.

В результате аварии 11-летний мальчик-пассажир автомобиля «Ниссан», сидевший сзади слева, погиб на месте ДТП. Водитель «Ниссана» умер в больнице. Пассажир «Лексуса» и два пассажира «Ниссана» госпитализированы.

«Установлено, что в автомобиле «Лексус» 46-летний мужчина-водитель и женщина пассажир, находящаяся на переднем пассажирском сидении, были пристегнуты ремнём безопасности. В автомобиле «Ниссан» ехала семья, приживающая в Североуральске»– сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Видимость на дороге была плохая – шел снег.

У погибшего водителя «Ниссана» возьмут на анализ кровь. Стаж вождения у него был 22 года. Водителя «Лексуса» освидетельствовали, он был трезвый, стаж вождения – 25 лет. Он в ДТП не пострадал.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

Как уже сообщал «Новый День», вчера ГУ МЧС Свердловской области объявило штормовое предупреждение. Пошли обильные снегопады. Спасатели призвали автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию во время сильного снега.

Серов, Елена Владимирова

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