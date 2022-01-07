ГИБДД: снято ограничение на движение автобусов в Среднеуральске

Управление ГИБДД Свердловской области заявило о снятии ограничения движения автобусов в городе Среднеуральске.
«В настоящее время недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети, влияющие на безопасность дорожного движения, устранены, движение маршрутных транспортных средств восстановлено», – сообщили в УГИБДД.
Как уже сообщал «Новый День», сегодня в первой половине дня были введены ограничения в движении маршрутов № 111 «Екатеринбург – Среднеуральск», № 223 «Ганина Яма – Среднеуральск». Как уже сообщал «Новый День», сильный снегопад, который начался вчера, 6 января, затруднил дорожное движение.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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