ГИБДД: снято ограничение на движение автобусов в Среднеуральске

Управление ГИБДД Свердловской области заявило о снятии ограничения движения автобусов в городе Среднеуральске.

«В настоящее время недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети, влияющие на безопасность дорожного движения, устранены, движение маршрутных транспортных средств восстановлено», – сообщили в УГИБДД.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в первой половине дня были введены​ ограничения​ в движении маршрутов № 111 «Екатеринбург – Среднеуральск», № 223 «Ганина Яма – Среднеуральск». Как уже сообщал «Новый День», сильный снегопад, который начался вчера, 6 января, затруднил дорожное движение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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