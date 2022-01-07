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Пятница, 7 января 2022, 16:43 мск

Новости Екатеринбург

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МЧС продлило штормовое предупреждение на Среднем Урале

ГУ МЧС по Свердловской области продлило действующее штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, завтра, 8 января, местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 15 м/с, сильный снег, метели, на дорогах гололедица.

Спасатели ГУ МЧС напоминают: если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности. Также следует позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги, так как снег скрывает неровности и ямы на поверхности.

Автовладельцам снова напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в 10 часов утра в ДТП на севере Свердловской области погибли два человека, в том числе 11-летний мальчик. 40-летний водитель автомобиля «Ниссан» пытался обогнать попутную машину и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Лексусом», который двигался со стороны Екатеринбурга в Югорск. В результате аварии 11-летний мальчик-пассажир автомобиля «Ниссан», сидевший сзади слева, погиб на месте ДТП. Водитель «Ниссана» умер в больнице. Пассажир «Лексуса» и два пассажира «Ниссана» госпитализированы. Водитель «Лексуса» не пострадал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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© 2022, РИА «Новый День»

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