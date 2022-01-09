В Свердловской области убирают последствия снегопада. Слой снега – 6 сантиметров

Дороги в Свердловской области замело после сильного снегопада, который прошел в западной, восточной и центральной частях региона 8-9 января. Последствия снегопада расчищают 446 дорожных машин, уже использовано 7,3 тысячи тонн пескосоляной смеси и 190 тонн песка.



Как сообщили в управлении автомобильных дорог Свердловской области, высота снега на дорогах составила 6 сантиметров. Работы на дорогах, по поручению губернатора, будут вестись до полной ликвидации последствий снегопада.



Сегодня вечером вновь ожидается метель, которая может затруднить видимость на дорогах. Министерство транспорта и дорожного хозяйства призывает водителей, пассажиров и пешеходов соблюдать ПДД и не создавать помех снегоуборочной технике. Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83.

Как ранее писал «Новый День», вчера из-за сильного снегопада и плохой видимости на дороге в ДТП попал автобус с 25 детьми.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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