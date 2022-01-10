В новогодние каникулы случилось 53 ДТП, 13 человек погибли

За время новогодних каникул в Свердловской области случилось 53 ДТП, в которых погибли 13 человек, в том числе один ребенок, и еще 86 – пострадали, в том числе 13 детей. Об этом сообщил на пресс-конференции врио замначальника областного УГИБДД Евгений Пятин.

Основные причины ДТП – выезд на встречную полосу, а также несоответствие выбранной скорости дорожным условиям. 57% ДТП случились на областных автодорогах. Самой аварийной из них стала трасса Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (3 ДТП, двое погибших, пятеро пострадавших). Из федеральных трасс самыми опасными оказались пермская (7 ДТП, двое погибших, 14 пострадавших) и тюменская (4 ДТП, двое погибших, пятеро раненых).

Авария с погибшим ребенком случилась 7 января на 5-м км соединительных автодорог Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов и Серов – Североуральск – Ивдель. Как уже писал «Новый День», 40-летний водитель автомобиля «Ниссан» пытался обогнать попутную машину и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Лексусом», который двигался со стороны Екатеринбурга в Югорск. 11-летний мальчик-пассажир автомобиля «Ниссан», сидевший сзади слева, погиб на месте ДТП. Водитель «Ниссана» умер в больнице. Семья из Североуральска ехала на елку.

По сравнению с прошлыми новогодними каникулами число ДТП осталось на прежнем уровне, но погибших стало больше на 16%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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