На праймериз ЕР в гордуму выдвинулись директора школ, коммунальщик и соцработник

На праймериз «Единой России» по довыборам в гордуму Екатеринбурга зарегистрированы уже семь человек.

В избирательном округе № 2 (Верх-Исетский район) – четыре кандидата. Это сотрудник ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Илья Волов, директор средней школы № 168 Татьяна Вяткина, генеральный директор ООО «Шоп Топ» Виталий Зобнин и генеральный директор ООО «Психология» Марина Масленникова.

В округе № 10 (Ленинский район) – три кандидата: директор средней школы № 140 Александра Журавлева, координатор соцпрограмм в Фонде поддержки и развития Ленинского и Академического районов города Екатеринбурга «Добрососедство» Диана Куличкина и директор МКУ «Служба заказчика Ленинского района города Екатеринбурга» Георгий Рудаков.

Никто из участников ранее выборы в Екатеринбурге не выигрывал.

До окончания регистрации на праймериз осталось два дня. Само голосование состоится 20 января.

Напомним, сейчас в гордуме Екатеринбурга осталось 18 представителей партии власти, то есть ровно половина депутатского состава. Чтобы получить формальное большинство, ЕР нужно выиграть довыборы. Между тем на выборах в заксо «Единая Россия» в Екатеринбурге показала не самый высокий результат.

Как уже сообщал «Новый День», в конце 2021 года врио секретаря областного отделения ЕР стал губернатор Евгений Куйвашев. Довыборы в ЕГД станут первыми для него в новом статусе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»