Остановить чемпионат или дать играть молодежи? Как КХЛ решит проблему коронавируса в регулярке

Завтра день «икс» для ХК «Автомобилист», команда будет сдавать тесты на коронавирус. Прежде у екатеринбургских хоккеистов были положительные ПЦР, из-за чего отменились несколько матчей – против «Йокерита», рижского «Динамо», «Локомотива» и «Авангарда». Позднее стало известно, что не состоится еще один матч с «Динамо» (Рига), но уже потому что хоккеисты противоположной команды тоже оказались ковид-положительными.

Все игроки «Автомобилиста» – привиты. «Вакцинация была летом, перед сборами в Сочи. Все ребята переносят заболевание легко, многие – в бессимптомной форме», – напомнили «Новому Дню» в пресс-службе клуба.

Пока Лига заявляет о том, что игры будут перенесены на другие даты, однако известно время только одной встречи – 22 января «Автомобилист» должен сыграть с финским «Йокеритом». Что будет с остальными играми регулярки, все еще неясно. Гадают о том, какое решение примет КХЛ. и в самих клубах. Кроме «Автомобилиста» от ковида пострадали хоккеисты еще нескольких клубов – так, отменились матчи ЦСКА и «Салавата Юлаева», а также рижского «Динамо» из-за вспышек коронавируса в командах. В итоге не состоялись полтора десятка матчей регулярки, и спрогнозировать, закончится ли на этом коронавирус в КХЛ, конечно, никто не может.

Проблема в том, что нынешний год – олимпийский. И в феврале КХЛ ждет большой перерыв на Зимние Игры, так что матчи возобновятся только в конце месяца, а в марте уже должен начаться плей-офф. Например, у «Автомобилиста» последняя игра в январе пройдет 22 числа, а в феврале матчи назначены на 22, 24 и 26 числа. Остается неделя, чтобы провести четыре из пяти отмененных встреч екатеринбургской команды (при условии, что завтрашние тесты будут отрицательными, и команда 13 января сыграет против «Северстали»), а также все матчи, что не смогли сыграть из-за коронавируса команды из Москвы, Ярославля, Уфы и Риги.

Один из вариантов – не «тормошить» основные составы клубов, а дать возможность сыграть молодежкам или фарм-клубам. «На пике первой эпидемии некоторые клубы, например, «Салават Юлаев» или СКА, играли молодежными составами. Не совсем понятно, почему в этом сезоне у КХЛ другая линия. ЦСКА, «Автомобилист» и ко не должны выключаться из чемпионата, и какие-то игры обязаны проводить молодежными составами. У Екатеринбурга в ВХЛ есть очень крепкий клуб «Горняк», у ЦСКА там же играет «Звезда», плюс в МХЛ имеется «Красная Армия», – сказал порталу russia-hockey.ru чемпион Олимпиады-1992 Андрей Коваленко.

Другая возможность, которую активно обсуждают в околохоккейных кругах, – не доигрывать матчи регулярного чемпионата, а использовать математические методы и проценты от набранных очков, чтобы высчитать, кто и под какими номерами проходит в плей-офф.

По данным хоккейного обозревателя Алексея Шевченко, КХЛ уже сегодня может принять решение об остановке чемпионата. «Я очень надеюсь, что они передумают, ведь это будет катастрофой. Мотивация их понятна – у некоторых клубов вываливаются из процесса по 10-20 игроков. «Пусть все переболеют – и начнем снова играть». Пауза губительна, так как нет гарантии, что через две недели все пройдет и клубы перестанут болеть. Кроме того, перед сезоном были договоренности, что в случае проблем клубы будут использовать свои резервы, привлекать ребят из ВХЛ и МХЛ. Или, как минское «Динамо», выходят на лед в сокращенном составе. Отношу себя к тем, кто против остановки», – отметил он в своей передаче «День».

Кроме того, ходят слухи о том, что отмененные матчи все же не будут сыграны, а командам, из-за вспышек «короны» в которых игры не состоялись, засчитают технические поражения. Что, кстати, не так уж неправдоподобно, очки сняли у «Салавата» прошлой осенью, когда в команде обнаружили коронавирус. «Технари» лишают соревнование спортивного принципа. «Автомобилист», к примеру, не гарантировал место в плей-офф, и каждое очко для уральцев на вес золота. Не лучше ли продлить регулярку и отложить проведение второго этапа»? – задается вопросом корреспондент «Спорт-экспресса» Михаил Скрыль.

Есть еще пара вариантов, которые вероятны в меньшей степени. Первый – понадеяться, что сборная России досрочно покинет Олимпиаду, и провести несыгранные матчи в феврале. Или сократить плей-офф в пользу регулярки за счет изменения правил – победа после трех выигранных матчей (сейчас после четырех).

Впрочем, решение Лиги может быть абсолютно неожиданным. Едва ли будет найден вариант, который устроит абсолютно всех. «Мы со стороны наблюдаем и думаем, что надо доигрывать или недоигрывать, а Лига учитывает все обстоятельства, которых мы можем не знать, поэтому я даже прогнозировать не буду», – сказал в беседе с «Новым Днем» российский хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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