КХЛ проводит спецсовещание о том, что делать с регуляркой и плей-офф

Континентальная хоккейная лига проведет специальное совещание с клубами по поводу эпидемиологической ситуации и сценариев завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф. Встреча состоится завтра.

Как уже писал «Новый День», из-за коронавируса отменены полтора десятка матчей. В лиге заявляют, что их проведут позднее, однако из-за перерыва на Олимпиаду и плотной таблицы игр возможностей доиграть практически не остается.

«Матчи клубов, где есть угроза массового заражения, будут отменяться (с решением о возможности их проведения позднее), а клубы, где эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжат играть», – сообщили в пресс-службе КХЛ, однако это решение временное, окончательное будет, по всей видимости, обнародовано после завтрашнего совещания.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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