В новогодние каникулы на Среднем Урале родились 843 малыша

В Свердловской области во время праздничных каникул в январе родились 843 ребенка. Около половины малышей появились на свет в двух крупнейших перинатальных центрах региона, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как ранее писал «Новый День», первым новорожденным на Среднем Урале в 2022 году стал мальчик. Он родился в новогоднюю ночь в 00:45 в семье из Екатеринбурга, для родителей это первый ребенок. В январские праздники в Областном перинатальном центре появились на свет три двойни.

В Екатеринбургском клиническом перинатальном центре первой в новом году родилась девочка Юлия, вес малышки 3270 граммов. За весь период зимних каникул здесь приняли восемь двойняшек. Специалисты центра организовали праздничную выписку всех новорожденных – малышей отправляли домой в красных новогодних колпачках.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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