Главный ледовый городок Екатеринбурга проработает на две недели дольше

Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге будет работать не до 16, а до 30 января. Такое решение принял мэр Алексей Орлов.

Глава написал на своей странице в инстаграме, что на это есть две причины: высокая посещаемость городка и ощутимое снижение заболеваемости коронавирусом.

По словам Орлова, во время строительства городка долго оставалась вероятность, что пускать туда будут только по QR-кодам, но благодаря высоким темпам вакцинации стало возможным отказаться от этой меры. «Заметными темпами снижалась заболеваемость и во время каникул. При этом ледовый городок, что называется, «зашел», бьет рекорды посещаемости. За десять дней каникул его посетило 600 тысяч человек – это почти половина Екатеринбурга! И популярность городка в последние дни каникул не только не падала, а, наоборот, росла», – пояснил Алексей Орлов свое решение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»