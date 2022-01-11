В новогодние каникулы от коронавируса привились 10 тысяч человек

В Свердловской области за новогодние праздники поставили прививки от коронавируса чуть более 10 тысяч человек. Об этом сообщил на брифинге глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. На данный момент на Среднем Урале вакцинировано более 70% взрослых жителей. Чтобы достичь планки коллективного иммунитета в 80%, необходимо начать прививать подростков до 18 лет. По поводу детской вакцинации региональные власти ждут указаний из Москвы.

Отметим, самые высокие темпы вакцинации в Свердловской области были в октябре и ноябре прошлого года. Тогда в день прививалось до 20 тысяч человек, в пунктах вакцинации были гигантские очереди. Суточный рекорд был поставлен 4 ноября – тогда за один день привились 24,5 тысячи человек. В этот период в регионе действовал QR-режим: для посещения общественных мест нужно было показать сертификат вакцинации.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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