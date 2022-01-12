КХЛ решила не останавливать чемпионат – после этого заболели еще четыре команды

Ситуация с коронавирусом в Континентальной хоккейной лиге все меньше напоминает управляемую. Накануне КХЛ провела большое совещание с представителями клубов, на котором решила не останавливать регулярный чемпионат из-за вспышек Covid-19 в командах, а сыграть отмененные из-за коронавируса матчи во время перерыва на Олимпиаду и изменить правила розыгрыша Кубка Гагарина. «КХЛ предложила клубам изменить схему проведения плей-офф, освободив дни для проведения отмененных матчей регулярного чемпионата. В то же время Лига договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады при обоюдном желании клубов. В случае если большая часть матчей будет сыграна во время олимпийского перерыва, КХЛ рассмотрит возможность сохранения полноценного плей-офф», – сообщила пресс-служба лиги.

Там добавили, что оставшиеся до олимпийской паузы матчи будут проводить, только если ситуация по заболеваемости в клубах будет стабильной. Однако такой ее назвать едва ли можно. Уже после того как вышло заявление КХЛ, стало известно о вспышках коронавируса еще в трех командах. Так, у девяти хоккеистов и двух представителей «Металлурга» оказались положительные ПЦР-тесты. Еще десять хоккеистов и трое сотрудников «Спартака» тоже заразились коронавирусом. Также положительные пробы пришли игрокам и персоналу минского «Динамо».

Таким образом, отменены матчи уже у восьми клубов из 19, играющих в КХЛ. Это «Автомобилист», «Динамо» (Минск), «Динамо» (Рига), «Металлург», «Салават Юлаев», «Спартак», «Торпедо» и ЦСКА.

11 января тесты сдавали хоккеисты «Автомобилиста», которые находятся на карантине уже с начала года, однако в пресс-службе клуба «Новому Дню» сообщили, что пока ждут результаты анализов. При том, что на завтра запланирован матч против «Северстали».

Что касается отмененных матчей, то у восьми команд их пока 17, и новые даты не названы (кроме встречи «Йокерит» – «Автомобилист», она перенесена с рождественских каникул на конец января).

В КХЛ, несмотря на растущую заболеваемость в клубах, пока не рассматривают вариант с остановкой регулярного чемпионата вообще. «Все склоняются играть, ни один клуб не проголосовал за остановку чемпионата. Клубы со стабильной эпидемиологической обстановкой продолжат играть, остальные проведут отмененные матчи по нашим сценариям во время паузы на Олимпиаду и после нее. Потом может быть сжатый плей-офф по схеме, которая была несколько лет назад, когда команда играла два дня подряд в одном городе, день паузы на перелет и два матча подряд в другом городе. Такой сценарий возможен, если мы сможем успешно и быстро доиграть регулярный чемпионат, то по плей-офф есть разные варианты», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»