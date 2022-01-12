Пассажиров, не вылетевших в Петербург из-за поломки самолета, отправили на резервном лайнере

Более 150 пассажиров, которые сегодня днем не смогли улететь из Екатеринбурга в Санкт-Петербург из-за неисправности самолета, наконец отправились в пункт назначения. «Уральские авиалинии» предоставили резервный борт.

«Резервный борт с пассажирами ранее вернувшегося в Кольцово рейса U6223 вылетел по маршруту Екатеринбург – Санкт-Петербург в 16:16. На рейс зарегистрированы 153 пассажира, в том числе 2 младенца», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Как ранее писал «Новый День», борт в Санкт-Петербург вылетел из Кольцово около часа дня, но тут же вынужден был вернуться. На лайнере после взлёта сработала сигнализация незакрытия створок шасси. По данным транспортной прокуратуры, на борту находились 158 пассажиров (в том числе двое детей) и 6 членов экипажа. Опасного груза на воздушном судне не было. Посадка самолета прошла благополучно.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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