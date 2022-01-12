В Кольцово совершил вынужденную посадку Airbus A320 из-за сработавшей сигнализации шасси

В аэропорту Кольцово вынужденно приземлился самолет Airbus A320 компании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Екатеринбург-Санкт-Петербург. Как сообщила пресс-служба перевозчика, на лайнере после взлёта сработала сигнализация незакрытия створок шасси. После этого командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт.

Пассажиров отправят в Сантк-Петербург на резервном воздушном судне, – сообщила пресс-служба «УА».

Уральская транспортная прокуратура начала проверку в связи с вынужденной посадкой самолета «Уральских авиалиний». По данным ведомства, на борту находились 158 пассажиров (в том числе двое детей) и 6 членов экипажа. Опасного груза на воздушном судне не было. Посадка самолета прошла благополучно. После инцидента прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.

Напомним, перед самым Новым года пассажирам рейса Екатеринбург – Анталия пришлось ждать вылета больше суток.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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