Куйвашев о помощи аграриям: «В Храм на Крови схожу!»

Губернатор Евгений Куйвашев на сегодняшней пресс-конференции обещал сходить в Храм на Крови ради спасения аграриев от засухи.

Как передает «Новый День», журналист из Богдановича спросила, что предпринимает правительство, чтобы избежать ЧС по засухе, как в 2021 году. «В Храм на Крови схожу», – пошутил Куйвашев.

Затем он ответил, что в 2021-м аграриев в беде не бросили. «Ни одного дождя не было летом, ну что ж, какой урожай, если не покапало? Мы потеряли урожайность в прошлом году, а этом году начнем выплачивать субсидию, наше минАПК мониторит ситуацию. Кто понес потери, получат субсидию на поддержку и возмещение части затрат на производство зерновых, почти 100 млн рублей из федерального и областного бюджетов», – рассказал он.

Напомним, из-за засухи в июле режим ЧС был введен в 39 муниципальных образованиях Свердловской области.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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