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Четверг, 13 января 2022, 16:25 мск

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Свердловский онкодиспанер временно возглавил Борис Мейлах

Исполняющим обязанности главного врача свердловского онкодиспансера назначен хирург Борис Мейлах. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе регионального минздрава. Мейлах приступил к своим обязанностям с 13 января, но должность занимает пока временно. Как пояснили в ведомстве, официально руководитель учреждения будет назначен, когда такое решение примет губернатор Свердловской области.

Предыдущий главврач Владимир Елишев был уволен накануне. Как ранее писал «Новый День», в онкоцентре при Елишеве были проблемы с поставками препаратов и оборудования для лечения пациентов из-за нарушения сроков госзакупок. По данным источников, по факту нарушений возбуждено уголовное дело, но оно пока без фигурантов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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