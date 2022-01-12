В Екатеринбурге уволен главврач онкодиспансера

Главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Владимир Елишев уволен, сообщил «Новому Дню» руководитель пресс-службы министерства здравоохранения региона Константин Шестаков. Подробностей в ведомстве не рассказывают.

«Новость, как снег на голову. Главное, никто не знает, кто будет вместо него», – рассказал агентству сотрудник онкодиспансера. Другой, напротив, объяснил, что к Елишеву «давно подбирались» из-за ситуации с организацией закупок медицинского оборудования и препаратов, необходимых для лечения пациентов. По сведениям источников агентства, по факту нарушений с госзакупками в СООД, было возбуждено уголовное дело, однако у него нет фигуранта, вероятно, эта ситуация может измениться. Кроме того, к работе учреждения было немало претензий.

Как писал ранее «Новый День», на проблемы с медикаментами и оборудованием пациенты и некоторые работники диспансера стали жаловаться после назначения Елишева. Пост он получил в июле 2018 года, а проблемы с закупками начались в 2019-м. Тогда работники СООД рассказывали агентству, что из-за Елишева не проводилось вовремя утверждение плана-графика подачи заявок в отдел ресурсного обеспечения на год (проще говоря – списков того, что необходимо закупить для нормальной работы медучреждения), что и послужило причиной для срыва поставок, в итоге крайними оставались пациенты, которым не хватало нужных препаратов и которые не могли попасть на жизненно необходимые им процедуры. Сам Елишев на просьбу прокомментировать ситуацию заявлял, что это не соответствует действительности, не вдаваясь в подробности.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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