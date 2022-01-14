В Свердловской области до 20 января продлили QR-каникулы в кафе и фитнес-центрах

В Свердловской области на пять дней продлили срок, когда можно проходить в общественные места, не предъявляя QR-код. Это касается заведений общепита, фитнес-центров, магазинов, прачечных и химчисток, салонов красоты и парикмахерских, массажных кабинетов, общественных бань, соляриев, а также детских развлекательных центров и игровых комнат. Соответствующая корректировка внесена в губернаторский указ об антиковидных мерах.

Напомним, ранее QR-каникулы для перечисленных мест были установлены до 15 января. Для торговых центров временная отмена режима проверки сертификатов о вакцинации сразу действовала до 20 января.

Как ранее писал «Новый День», по указу губернатора продлено разрешение на посещение covid-free зон со справкой о вакцинации первым компонентом «Спутник V» – до 15 февраля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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