Куйвашев продлил возможность посещать covid-free зоны после первого компонента «Спутника V»

Губернатор Евгений Куйвашев продлил разрешение на посещение зон, свободных от ковида, со справкой о вакцинации первым компонентом «Спутник V».

В прежней редакции указа этот период заканчивался 15 января, в новой – 15 февраля.

Как уже писал «Новый День», в Свердловской области covid-free зонами остаются библиотеки, музеи, театры, кинотеатры и другие учреждения культуры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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